شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشكر الأردن على دعم المقرئين المقديسين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت جامعة الدول العربية بتوقيع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى حجة "وقفية المصطفى" لختم القرآن الكريم فى المسجد الأقصى المبارك بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن".

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي - في تصريح اليوم الخميس، إن حجة "وقفية المصطفى" تتيح للمتبرعين من العالم الإسلامي دعم صمود ألف قارئ مقدسي ومقدسية، مقسّمين على مائة حلقة كل حلقة مكونة من عشرة رجال وعشر نساء، يعكفون على ختم قراءة القرآن الكريم بشكل جماعي أو فردي في مساجد وساحات ومساطب العلم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وقت الصباح أو المساء وعلى مدار أيام الأسبوع وبشكل دائم، من خلال مكرمات شهرية مما يتيح دعم ألف عائلة مقدسية.

وأكد أن هذه المبادرة الكريمة الجديدة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تأتي تأكيدا لاستمرار المسؤولية وما يبذله من جهود وما يقدمه من دعم لحماية المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتي تعزز صمود المقدسيين في وجه المحاولات الإسرائيلية المتصاعدة لتهويد المدينة والمساس بالمسجد الأقصى المبارك وبالوضع التاريخي والقانوني القائم والعمل على تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وعبر السفير أبو علي عن عميق الاعتزاز والتقدير لدور الملك عبد الله الثاني ومكانة الوصاية الهاشمية ولما يقدمه الأردن وشعبه الكريم من دعم واسناد للقضية الفلسطينية وفي القلب منها مدينة القدس ومقدساتها.

ودعا أبو علي، كافة المؤسسات والمرجعيات الإسلامية لتقديم كل أشكال الدعم والتمويل الممكنة لتعزيز هذه المبادرة الملكية المباركة لدعم صمود المقدسيين في القدس المحتلة وحماية الحرم القدسي الشريف من سياسات الاحتلال ومخططاته.