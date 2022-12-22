شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يكرم أحمد الوكيل لدوره فى خدمة الاقتصاد العربى والإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم رئيس مجلس الوزراء اللبنانى حرص دولة الرئيس نجيب ميقاتى رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط، أحمد الوكيل بمناسبة احتفالات غرفة الاسكندرية بمرور مائة عام علي انشائها ومرور 40 عاما علي تأسيس اتحاد غرف البحر المتوسط، ولدوره الفعال لدعم الاقتصاد العربى والاقليمى، شهد التكريم أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية .

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الاقتصاد العربي في دورته الـ 28 التي تعقد في بيروت بمشاركة نحو 300 من القيادات العليا في المؤسسات المالية والاقتصادية الرسمية والخاصة في البلدان العربية .

ويناقش المنتدى المستجدات في مناخ الاستثمار في البلدان العربية ودور الاغتراب الاقتصادي ومستقبل الاقتصاد اللبناني بعد ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان .

ويشارك في المنتدى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) واتحاد الغرف العربية، وفد اقتصادي مصري وممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصرية – اللبنانية.