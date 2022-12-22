شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 5 جنود فى انفجار عبوة ناسفة فى نينوى شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى جنديان عراقيان مصرعهما وأصيب ثلاثة أخرون بجروح، اليوم الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة فى قضاء مخمور بمحافظة نينوى شمال العراق.

وقال مصدر منى عراقى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس، إن عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع همر تابعة للفرقة 14/ الجيش العراقى في قضاء مخمور بمحافظة نينوى، أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين".

يذكر أن المتحدث باسم القائد العام القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أكد أن المعركة ضد الإرهاب هى معركة معلومات واستخبارات.

وأشار رسول -خلال تصريحات خاصة لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي فقد القدرة على المواجهة المباشرة مع القوات الأمنية العراقية ويعتمد على أسلوب العصابات، مضيفة أن القائد العام اضطلع على الاعتداء الإرهابي على الشرطة الاتحادية في جنوب كركوك ووجه بضرورة الاستمرار بملاحقة عصابات تنظيم داعش الإرهابى .