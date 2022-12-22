شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبناني يؤكد ضرورة استمرار المساعدة الأمريكية لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب ضرورة استمرار المساعدة الأمريكية للبنان خصوصا الدعم للجيش اللبناني وللقوات الأمنية اللبنانية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اللبنانية حول ما دار في لقاء بو حبيب اليوم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السيدة باربارا ليف في مقر وزارة الخارجية في واشنطن والتي يزورها بو حبيب حاليا.

وشدد بو حبيب على أهمية استمرار المساعدات في ظل الوضع الاقتصادي غير المسبوق، والأزمة السياسية التي تنعكس على الاستحقاق الرئاسي، والخطر الذي يهدد لبنان بهويته – على حد تعبيره - بسبب عدم إيجاد الحلول المستدامة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وضرورة تغيير المجتمع الدولي مقاربته لهذا الملف.

وأوضحت الوزارة أنه اللقاء تم خلاله البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية لا سيما الانتخابات الرئاسية، والإصلاحات المنتظرة بالإضافة إلى إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وملف النازحين السوريين.

من جانبها، شددت ليف، خلال الاجتماع، على ضرورة تحمل أصحاب القرار في لبنان مسؤولياتهم الوطنية والمضي قدما بانتخاب رئيس جديد للجمهورية كخطوة أساسية للبدء بمعالجة الأزمات المتراكمة.

وأكدت أن ما يواجهه لبنان هو مختلف وأشد خطورة من أزماته السابقة، وحتى أشد تعقيدا من الأزمات الإقليمية في المنطقة التي تتولى متابعتها بحكم نطاق عملها.