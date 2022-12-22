شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وفرنسا تبحثان دعم التعاون فى مجالات الطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي مع وزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي وشؤون الفرنسيين بالخارج أوليفييه بيشت، سبل دعم التعاون في مجالات الطاقة، وتقنيات الطاقة النظيفة لإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع تطرق إلى بحث برامج الطاقة المتجددة، وتقنيات الهيدروجين، والاقتصاد الدائري للكربون، وبرامج كفاءة الطاقة.

وكان وزير الطاقة السعودى قد صرح بقمة المناخ التى انعقدت بمدينة شرم الشيخ بمصر أن هدف المملكة المناخي أن تصل إلى صفر انبعاثات كربونية عام 2060، مضيفاً أن هذا يعتمد على التكنولوجيا، والمملكة تأمل في تحقيق ذلك في وقت أقرب.