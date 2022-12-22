شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الوضع فى سوريا غير مناسب للحديث حول تمديد إيصال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الوضع الإنساني الراهن في سوريا، لا يوفر سياقا مناسبا للمناقشات عن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء: "من الصعب التخلص من الشعور بأن الجهود التي تبذل لتبرير عدم وجود بديل لآلية نقل المساعدات عبر الحدود، هي أكثر مما يبذل من أجل تنظيم التوريدات عبر خط التماس".

وتابع: "نقول بصراحة، إن الوضع الإنساني القائم حاليا في سوريا لا يوفر سياقا مناسبا للمناقشات عن تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود. والقضية لا تتمثل في أننا نعارض تقديم المساعدات للسوريين البسطاء، مثلما سيحاول بعض الوفود تقديمه".

وأضاف: "نحن ندعو المجتمع الدولي لمساعدة جميع السوريين دون أي تمييز، وإلى أن يقوم بذلك بشكل صريح وبدون أي تسييس. ونحن نقف بعيدا عن ذلك للأسف".

وأشار إلى أن "الموقف المتحيز للدول الغربية من هذا الملف لم يتغير خلال نصف العام الأخير"، مضيفا أن الوضع الخاص بنقل المساعدات عبر الحدود لم يصبح شفافا على الرغم من 3 جولات من المشاورات غير الرسمية.

وأكد أن "الحجج لصالح تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود غير مقنعة، لأن عدم وجود البديل لها أمر مفتعل"، مشيرا إلى أن هذا الوضع ناجم عن عدم وجود أي عمل من قبل الدول الغربية.

وبشأن الشق السياسي، قال نيبينزيا إن روسيا تشيد بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن "لتخليص منصة جنيف من التسييس واستئناف الدورات المنتظمة للجنة الدستورية والحفاظ على الاتصال مع السوريين بهذا الصدد، بما في ذلك في إطار زيارته الأخيرة لدمشق في ديسمبر الجاري".

وأضاف: "ننطلق من أن القرارات المبدئية عن أطر الجولات القادمة من المشاورات السورية – السورية يجب أن يتخذها السوريون بأنفسهم، ومن دون أي ضغوط خارجي".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 12 يوليو الماضي قرارا بتمديد عمل معبر "باب الهوى" على الحدود السورية التركية لنقل المساعدات حتى 10 يناير عام 2023 مع إمكانية التمديد لمدة 6 أشهر أخرى في حال تبني قرار جديد.