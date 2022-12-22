شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تفتتح بنكين جديدين في السنغال وموريتانيا لتسهيل المعاملات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر، افتتاح بنكين تابعين لها في كل من السنغال وموريتانيا، وذلك لتسهيل المعاملات التجارية وعمليات التصدير.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به المدير العام لبنك الجزائر الخارجي لزهر لطرش، اليوم على هامش مراسم التوقيع على اتفاقيتي تمويل تخص إحدى الشركات الحكومية.

وأوضح المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، أنه تم استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية لافتتاح هذين البنكين الذين تم اعتمادهما من قبل السلطات النقدية لدولتي السنغال وموريتانيا.

وأكد أنه سيتم إنشاء هذين البنكين من طرف أربعة بنوك حكومية؛ وهي بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري وبنك الزراعة والتنمية الريفية.

وبحسب لطرش، سيتمكن المستثمرون الجزائريون بفضل البنكين الجديدين من الاستفادة من التسهيلات الضرورية في مجال التصدير والصرف.

وفي سياق متصل، كشف لطرش أن بنك الجزائر الخارجي سيفتح قريبا فرعا له بفرنسا، مؤكدا أن البنك بصدد اتخاذ الترتيبات الأخيرة لذلك.