شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يشيد بدور الأردن في إرساء السلام فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالدور الذي يلعبه الأردن لإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عقب حضوره الدورة الثانية (لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة)، الذي استضافته الأردن الأربعاء.

وكتب الرئيس الفرنسي -في تغريدة على موقع المدونات المصغرة "تويتر"- "الأردن بلد صديق وشريك يلعب دورًا رئيسيًا في السلام في الشرق الأوسط".

كما وجه ماكرون الشكر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني على ترحيبهما واستقبالهما.

يذكر أن الملك الأردني عبد الله الثاني أشاد بالدور الفرنسي في الشرق الأوسط ودعمها لعملية السلام، وذلك خلال جلسة مباحثات عقدها مع الرئيس الفرنسي في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، ناقشا خلالها العلاقات الثنائية بين بلديهما والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.