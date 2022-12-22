شكرا لقرائتكم خبر عن مشايخ وحكماء "الرياينة" يدعمون جهود المجلس الرئاسي الليبي في ملف المصالحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعيان ومشايخ وحكماء بلدية الرياينة، دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي الليبي في ملف المصالحة الوطنية، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد والوصول إلى الانتخابات، متمنين نجاح المؤتمر التحضيري للمصالحة المزمع عقده خلال يناير 2023، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء تأكيد أعيان ومشايخ وحكماء بلدية الرياينة خلال اجتماعهم، الأربعاء، مع عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي بديوان المجلس في العاصمة طرابلس بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة، عمر العربي الرياني.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن أعيان ومشايخ وحكماء بلدية الرياينة أعربوا خلال اجتماعهم مع اللافي عن استعدادهم للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنهم وجهوا الدعوة للافي لزيارة المدينة والاطلاع على أوضاعها والالتقاء بفعالياتها الاجتماعية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع بحث المشاكل والصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين بالبلدية في العديد من المجالات، لا سيما ملفات التعليم، والطرق والمواصلات، وإمدادات المياه وايجاد الحلول لها، وسُبل تمكين الأجهزة المختصة من تنفيذ مشروعاتها المتوقفة منذ سنوات.

وقد شدد اللافي من جهته خلال اللقاء، على أهمية قيام الجهات التنفيذية المختصة بحلحلة المشاكل والصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين في بلدية الرياينة بأسرع وقت، مشيدا بدور الأعيان والمشايخ والحكماء وحرصهم على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.