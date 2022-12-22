شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقى يدعو للتركيز على القضايا العلمية والاجتماعية لمعالجة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا السيد محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى، مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية إلى التركيز على القضايا العلمية والاجتماعية والعلوم السياسية؛ لتقديم رؤية واضحة ومعالجة دقيقة لكل الأزمات والتحديات التي يمر بها العراق، وتسليط الضوء على ما تحتاج إليه هذه العلوم من متطلباتٍ ودعمٍ حكوميٍ تصبّ في نموها علمياً ومنهجياً.

جاء ذلك في كلمةٍ ألقاها المندلاوي، اليوم الأربعاء خلال رعايته أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتطورات المنهجية والمعرفية في العلوم السياسية وواقعها في العراق والعالم العربي، والذي نظّمته كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، بالتعاون مع المعهد العراقي للحوار.

وأكّد النائب الأول أن القيود الفكرية والسياسية التي تعمَّد النظام السابق وضعها على هذه العلوم منعَ تطورها، وقطع صلتها عن ما يجري من تقدمٍ في مجالاتها خارج العراق، وحرم البلاد من الاستفادة منها على مستوى تطوير النظام والمجتمع، مشيراً إلى أهمية تطوير مجال العلوم السياسية بما يُلبّي حاجة العراق بعد التغيير، ولا سيما في مجالات التنمية السياسية، والسياسة المقارنة، والفكر السياسي.