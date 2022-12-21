شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة التونسة: 6 ملايين سائح زاروا البلاد خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توقعت وزارة السياحة في تونس، أن يبلغ عدد السياح الذين زاروا البلاد خلال العام الجاري نحو 6 ملايين سائح أجنبي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الرقم يتجاوز الهدف الذي وضع في الاستراتيجية لإحياء السياحة خلال الفترة من 2024/2022.

وبحسب تصريحات المدير المركزي للترويج في الديوان الوطني التونسي للسياحة لطفي ماني، أن "نتائج قطاع السياحة استجابت إلى حد الساعة للأهداف المرسومة منذ بداية السنة، وهي بلوغ 50 و60 بالمائة من معدل النشاط السياحي المسجل سنة 2019 والمقدر آنذاك بـ 9.5 مليون سائح".

وأضاف بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، "رغم القيود المفروضة، فقد زار تونس منذ 10 ديسمبر 2022، حوالي 5.903.454 سائحا أجنبيا، من فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وبولونيا والتشيك، من بينهم 1.013 سائح جزائري".

ولفت إلى العائدات السياحية، بلغت 4021 مليون دينار، إلى غاية 10 ديسمبر الجاري.