شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال والأمم المتحدة يبحثان الأوضاع الصعبة في المجتمع المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور (مدوبي)، مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة المكلف بمكتب الإغاثة في الصومال آدم عبد المولى، تقرير عن زياراته لمدينتي حدر وبيدوا، حيث توجد أوضاع صعبة في المجتمع المحلي هناك.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء، بالصومال، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية ، حيث حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة رئيس مجلس الشعب على التوجه إلى تلك المناطق لفعل شيء من أجل المتضررين من الجفاف.

وقال السفير آدم عبد المولى ، إن الوضع في أجزاء كثيرة من الصومال سيء، مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز المساعدات الإنسانية واستدامتها لمنع حدوث مشاكل أخرى في المستقبل، مشجعا رئيس مجلس الشعب الصومالي، على اتخاذ خطوات مهمة ترمي إلى إيصال المساعدات الإنسانية والخدمات التنموية لصالح السكان المحليين في المناطق المحررة.