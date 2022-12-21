شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق شفاف فى مقتل جندى "اليونيفيل" فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، على أهمية إجراء تحقيق سريع وشفاف في مقتل الجندي الإيرلندي التابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، بقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، بمقر قيادة الجيش باليرزة بمحافظة جبل لبنان.

وعبرت فرونتسكا عن امتنانها لقائد الجيش العماد جوزاف عون على التقييم الممتاز للتعاون والدعم للجيش اللبناني.



من جانبه، أكد الجيش اللبناني أن اللقاء تناول الأوضاع في لبنان والمنطقة.

على صعيد متصل، استقبل العماد عون، السفير الياباني في لبنان ماجوشي ميسايوكي، يرافقه الملحق العسكري الياباني في لبنان.