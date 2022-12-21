شكرا لقرائتكم خبر عن السودانى يوجه بإرسال طائرة خاصة لنقل جثمان رئيس الوزراء الأسبق إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإرسال طائرة خاصة لنقل جثمان نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي من قطر إلى العراق.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، الإخبارية اليوم الأربعاء أن السوداني وجه بإرسال طائرة خاصة لنقل الجثمان من قطر، ليوارى الثرى في بلده العراق.



جدير بالذكر أن نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق سلام الزوبعي توفي عن عمر يناهز 63 عاما بعد صراع مع المرض، خلال رحلة علاجية في الهند.