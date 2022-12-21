شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر بالمرتبة الأولى عالميًا في تصنيف الشبكة العالمية لريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الجزائر من احتلال المرتبة الأولى عالميًا في تصنيف الشبكة العالمية الأولى لريادة الأعمال، وذلك استنادًا إلى عدد النشاطات والأحداث المنظمة في مجال ريادة الأعمال المسجلة خلال العام الجاري، بواقع 2187 نشاطًا.



وبحسب بيان وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، فإن الديناميكية التي شهدها النظام البيئي لريادة الأعمال والابتكار مكنت الجزائر من احتلال هذه المرتبة الأولى عالميًا، خاصة بعد الدورات التدريبية التي شملت 110 آلاف طالب جامعي الذين بدورهم نظموا عددًا من الدورات والبرامج المحلية بداعي تحرير الطاقات الإبداعية في ريادة الأعمال.



وأضاف البيان أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ روح المبادرة وتكثيف العمل على مستوى النخب العلمية والطاقات الشابة، كما تهدف إلى الترويج للآليات والإجراءات التحفيزية لصالح حاملي المشاريع المبتكرة وأصحاب الشركات الناشئة في مختلف المجالات.