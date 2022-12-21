شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: اعتقال عنصرين من مليشيات حركة الشباب بالعاصمة مقديشو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكنت الشرطة الصومالية من اعتقال عنصرين من مليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى، وضبط أسلحة كانت بحوزتهم، وذلك فى مركز مديرية حمروينى بالعاصمة مقديشو.
وأوضح جهاز الشرطة - فى بيان اليوم الأربعاء أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أنه تم اعتقال إرهابيين اثنين من مديريتي دينيلي وكاران وكانا يحملان أسلحة ثقيلة وخفيفة، وسيتم إحالتهما إلى العدالة".
وكانت الحكومة الصومالية، أعلنت إغلاق مئات الصفحات الإعلامية بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة إلى ميليشيات حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحية الصومالية عبد الرحمن يوسف العدالة، إنه تقرر حذف أكثر من 600 صفحة إلكترونية للمليشيات، بواسطة كل من وزارة الإعلام، والاتصالات، ووزارة الأمن الداخلي، يجرى حاليا متابعة أي تحرك للخلايا الإرهابية بخصوص بث أيدلوجيتها، وأخبارها الكاذبة، مشيرا إلى أن المواقع المحجوبة تشمل فيسبوك وتويتر وتيلجرام وتيكتوك ويوتيوب ومواقع أخرى.
وأكد نائب وزير الإعلام أن مليشيات الإرهاب ضعفت عسكريا، وإعلاميا، واقتصاديا، منذ بدء العمليات العسكرية التي أطلقها رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود ضد المتطرفين.