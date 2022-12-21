شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..فرص سقوط أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات ودافئ بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم ”الخليج 365” خدمة نشرة أحول الطقس فى دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاربعاء غائما جزئيا بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الكويت:

دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة