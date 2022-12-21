شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: قمة بغداد الثانية منطلق لتنمية اقتصادية وشراكة جادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، أن قمة بغداد الثانية التي استضافتها الأردن "أكدت دور العراق المحوري بالمنطقة والعالم، وأنها ستكون منطلقًا لتنمية اقتصادية وشراكة جادّة مرتكزها بغداد السلام".