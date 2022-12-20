شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يؤكد لوزير الخارجية السعودي على عمق العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على عمق العلاقات التي تجمع الأردن مع المملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين، مشددا على الحرص على توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وبحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ونقل الوزير السعودي إلى الملك عبدالله الثاني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، فيما حمّل العاهل الأردني تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد.