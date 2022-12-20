شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل 24 إرهابيًا في 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، اعتقال 24 إرهابيًا، خلال عمليات في 5 محافظات.

وأوضحت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه في عمليات استباقية وجهد استخباري تم نصب كمائن محكمة في محافظات بغداد، والأنبار، وكركوك، وديالى، وميسان، ما أسفر عن إلقاء القبض على 24 عنصرًا من الإرهابيين في مناطق متفرقة من المحافظات الخمس، مشيرة إلى أنه جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانيًا وأصوليًا.