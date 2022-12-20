شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس السيادة بالسودان يؤكد حرص الدولة على اتفاقية جوبا لسلام السودان لتحقيق الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الطاهر أبوبكر حجر، حرص الدولة والحركات الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان، على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المدنيين في دارفور .

وشدد عضو مجلس السيادة في كلمته أمام القوات المشتركة لقوة حفظ الأمن وحماية المدنيين بولايات دارفور، بدار الأرقم بمدينة الفاشر اليوم، على أهمية الدور الذي ستضطلع به القوات لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية المدنيين وحسم التفلتات الأمنية والظواهر السالبة، مشيدا بجهود ودعم بعثة "يونيتامس" واهتمامها بتحقيق الأمن والاستقرار فى دارفور بصفة خاصة والسودان بصورة عامة.

ودعا عضو مجلس السيادة، القوات المشتركة لقوة حفظ الأمن وحماية المدنيين، الي العمل بروح الفريق الواحد والانسجام لتكون قوة رادعة لحفظ الأمن ولأداء مهامها على الوجه المطلوب، مشيرا إلى ان القوة تمثل إضافة حقيقية لاستتباب الأمن، ومرحلة جديدة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جوبا لسلام السودان .

وأكد عضو مجلس السيادة، عزم وجدية الدولة وقادة حركات الكفاح المسلح لمواجهة التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجة عمليات تدريب وانتشار قوة حفظ الأمن وحماية المدنيين في ربوع ولايات دارفور، مشيرا للتنسيق مع جهات الاختصاص لتلبية كافة مطلوبات القوات المشتركة لقوة حفظ الأمن.

ووجه عضو مجلس السيادة ، شهداء الثورات السودانية وثورة ديسمبر المجيدة، بمناسبة ذكرى اعلان استقلال السودان من داخل البرلمان وذكرى انطلاقة ثورة ديسمبر المجيدة.