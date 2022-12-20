شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فلسطين يحمل إسرائيل المسؤولية عن استشهاد المناضل "ناصر أبو حميد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، إلى أبناء شعبه والمناضلين وأحرار العالم، الشهيد الأسير القائد البطل ناصر أبو حميد، الذي استشهد اليوم جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد "القتل البطيئ".