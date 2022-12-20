شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: إصابة عسكريين فى هجوم إسرائيلى بالصواريخ بمحيط دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ، استهدف نقاطاً في محيط دمشق، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية، مشيرة الى أن الهجوم أسفر عن إصابة عسكريين اثنين بجروح وبعض الخسائر المادية.