شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان الأوروبي يدعو إيلون ماسك لجلسة استماع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن البرلمان الأوروبي، الإثنين، أنّ رئيسته روبرتا ميتسولا، أرسلت رسالة إلى إيلون ماسك تطلب فيها منه الإدلاء بشهادته أمام المجلس التشريعي للاتّحاد الأوروبي.

ولا يملك البرلمان الأوروبي السلطة لإجبار أثرى رجل في العالم على المثول أمامه، ولم يتّضح في الحال ما إذا كان إيلون ماسك سيلبّي هذه الدعوة أم لا.

وإيلون ماسك الذي يرأس خصوصًا شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، أثار جدلًا واسعًا منذ أن استحوذ على منصّة تويتر للتواصل الاجتماعي في أكتوبر مقابل 44 مليار دولار.

ومنذ استحواذه على تويتر، فصل ماسك نصف كبار الموظفين في الشركة وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضلّلة بشأن كوفيد-19.

كما جمّد ماسك حسابات بعض الصحفيين ومنع الترويج عبر تويتر لمنصات اجتماعية منافسة، قبل أن يعود عن ذلك.

وأثارت هذه التغييرات الكثيرة انتباه صنّاع القرارات السياسية في كلّ من الولايات المتحدة وأوروبا.

وسبق للمفوضية الأوروبية وأنّ حذّرت إيلون ماسك من أنّ الاتّحاد الأوروبي قد يفرض "عقوبات" عليه بسبب التهديد الذي يشكّله لحرية الإعلام.

والإثنين أجرى ماسك استطلاعًا عبر تويتر سأل فيه مستخدمي الموقع ما إذا كانوا يريدونه أن يبقى رئيسًا للموقع أو أن يتنحّى، وتعهّد الملياردير المثير للجدل الالتزام بنتيجة الاستطلاع.

وأجاب 57.5% من الذين شاركوا في الاستطلاع بـ "نعم"، مؤيّدين بذلك رحيله.

وانخفض سعر سهم تويتر بمقدار الثُلث منذ أن اشترى ماسك المنصّة.