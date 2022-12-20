شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والإمارات يبحثان تعزيز التعاون والشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشئون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالرباط، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب، علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين.

وتأتي زيارة سلطان بن احمد الجابر المبعوث الخاص الإماراتي للتغير المناخي، في إطار احتضان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023، للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).