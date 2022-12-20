شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصيب "جوجل" من هدايا كأس العالم.. الأكثر بحثًا بمباراة النهائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت خدمة البحث على المحرك العالمي جوجل "جوجل سيرش" أعلى حركة نشاط في تاريخها البالغ 25 عامًا خلال نهائي مونديال 2022 في قطر.

وأفاد "ساندر بيتشاي" الرئيس التنفيذي لـ "جوجل" في تغريدة له وكأن العالم أجمع كان يبحث عن شيء واحد.

ومع تحديث ميزات البحث قبل كأس العالم، سهلت "جوجل" على المستخدمين مواكبة الحدث، وعند البحث عن "كأس العالم" يظهر قسمًا مخصصًا في أعلى الصفحة مع قائمة بالمباريات القادمة بما في ذلك التواريخ والأوقات المحلية.

كما دعم حركة البحث أمس أيضًا نجم منتخب الأرجنتين "ليونيل ميسي" الذي حصل على كأس العالم، والأداء الأسطوري لنجم منتخب فرنسا "كيليان مبابي"، واحتفالات اللاعبين والمشجعين على حد سواء.

وللمرة الثالثة، تمكنت الأرجنتين من صناعة التاريخ وتخليد اسمها في مسابقة كأس العالم لكرة القدم، مع حصدها لقب مونديال 2022 في قطر.

إنجاز لن تقف تبعاته وآثاره الإيجابية بالتأكيد عند المشهد الرياضي في الأرجنتين، ففوائده النوعية التنافسية والمتعددة ستتدفق في الاقتصاد، وتشير تقارير الوكالات العالمية إلى أن اقتصاد البلد الفائز ببطولة كأس العام 2022 سيُسجل نموًا يفوق التوقعات، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه العالم بأكمله من متاعب اقتصادية كبيرة بسبب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار.

لقب ثمين، مكَّن الأرجنتين من حصد جائزة مالية ضخمة من صندوق جوائز الفيفا البالغ 440 مليون دولار تصل إلى 42 مليون دولار أمريكي، وهو رقم أعلى بما يقارب 4 ملايين دولار من المبلغ الذي حصلت عليه فرنسا في المونديال الروسي. وبجانب هذه الجائزة المادية، ستحصل الأرجنتين على كأس من الذهب، وسيُسجل اسمه كفائز بالمونديال.

تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء في 16 ديسمبر الجاري، قال إن الأرجنتين ستجني فوائد اقتصادية كبيرة حال فوزها على فرنسا، وهي فوائد تتفوق على تلك التي يمكن أن تحصدها فرنسا لو فازت بكأس العالم.

ونقلت الوكالة عن ورقة بحثية حديثة كتبها الخبير الاقتصادي في جامعة "سيري" في بريطانيا ماركو ميلو أن بطل العالم لكرة القدم يتمتع غالبًا بنسبة 0.25 نقطة مئوية إضافية من النمو الاقتصادي في الربعين التاليين للبطولة.

وقال ميلو إن هذا يرجع بشكل أساسي إلى زيادة الصادرات لأن الفائز يتمتع بأضواء دولية أكبر. وبحسب "بلومبرج" تتمتع الأرجنتين بواقع اقتصادي أفضل من فرنسا يجعلها أكثر قابلية وقدرة على جني الفوائد وتعزيز الصادرات مع فوزها بالبطولة، ما يعني أن اقتصادها الكلي سوف ينتعش بأكثر من التوقعات من خلال حصولها على كأس العالم.

فيما يتوقع المحللون أن يتوسع الاقتصاد الأرجنتيني بنسبة 5.3% في عام 2022 مع تباطؤ النمو إلى أقل من 1% العام المقبل وسط دورة الانتخابات الرئاسية وجفاف المحاصيل، وفقًا لأحدث مسح للبنك المركزي.