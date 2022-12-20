شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وتركمانستان تبحثان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الاثنين، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال اللقاء - مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.