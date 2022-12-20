شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الأسرة التونسية: الدولة تسعى بقوة لتكريس الحقوق الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية الدكتورة آمال بلحاج موسى، أن الدولة تسعى بكل قوة في سياساتها ومشروعاتها لتكريس الحقوق الإنسانية.



جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي .



وذكر بيان للوزارة أن الجانبين بحثا آفاق وفرص تعزير التعاون والعمل المشترك، مشيرا إلى انفتاح الوزارة على تعزيز العمل التشاركي مع مختلف مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجالات الأسرة والحقوق الإنسانية بشكل عام.



واستعرضت بلحاج موسى الامكانيات المتاحة لإرساء شراكة فاعلة بين الجانبين، داعية الهيئة الجديدة المنتخبة للرابطة إلى تعزيز العمل المشترك، خاصة في الجانب التدريبي المتعلق بحقوق الإنسان.



ومن جهته، قال الطريفي إن اهتمامات الرابطة تتلاقى مع سياسات الوزارة فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق النساء والأطفال وكبار السن، معربا عن تطلع الرابطة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع الوزارة للمساعدة على وضع برامج عمل مشتركة وإعطاء دفعة قوية للعمل الثنائي في المجالات المتصلة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن.