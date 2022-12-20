شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات بين البلدين.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقه الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، من رئيس دولة الإمارات طبقًا لبيان الديوان الملكي.



وتم التأكيد، خلال الاتصال، على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة.



وتناول الاتصال عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.