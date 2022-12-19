شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 575 مفقودا بسبب الهجرة غير الشرعية منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن 575 ضحية ومفقودا بسبب الهجرة غير الشرعية منذ بداية هذا العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي.

وأشار المنتدى إلى أن حالات اختفاء قوارب المهاجرين أصبحت متعددة بالقرب من سواحل تونس. ويحاول المهاجرون من تونس الوصول إلى شواطئ إيطاليا، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية.

وأكد المنتدى أن هناك تصرفات عنيفة من قبل الحرس البحري التونسي، في أثناء عمليات الاعتراض في البحر لهذه القوارب، وهو ما "أودى بحياة عشرات الأشخاص".