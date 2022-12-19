شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يصادق على قانون "المقاول الذاتي" لدعم الشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على "قانون المقاول الذاتي" والذي يمنح الشركات الناشئة فرصة لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وتمكينها من الاستغلال المشترك للموارد البشرية.

ووقع الرئيس تبون القانون، بحسب بيان صادر عن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة اليوم الاثنين، وهذا بعد المصادقة عليه من جانب البرلمان بغرفتيه.

ويهدف قانون المقاول الذاتي، بحسب البيان، "إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة، التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى يومنا هذا".

ومن جانب آخر، يمنح هذا القانون فرصة "للشركات الناشئة لتخفيض أعباءها، وتمكينها الاستعانة بمتعاملين مستقلين، والاستغلال المشترك للموارد البشرية".