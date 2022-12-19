شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا للانتخابات التونسية: نسبة المشاركة بلغت 11.22% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، النتائج الأولية للانتخابات التشريعيّة، التي جرت بتاريخ 17 ديسمبر، حيث بلغت نسبة المشاركة 11.22%.

وخلال ندوة صحفية بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن أنه قد بلغ العدد الإجمالي للناخبين الذي قاموا بالتصويت مليون و25 ألف و418 ناخب، وذلك من إجمالي أكثر من 9 مليون تونسي مسجّل بالسجل الانتخابي.