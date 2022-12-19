شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصر إرهابي والقبض على 9 أخرين فى مداهمة لعناصر إرهابية بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمن العام الأردني مقتل المشتبه به في قتل العميد عبد الرزاق الدلابيح.



وذكرت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان اليوم الاثنين، أن المشتبه به الذي قٌتل، من حملة "الفكر التكفيري"، كما جرى ضبط 9 أشخاص آخرين والتحقيقات جارية معهم.



وأكدت المديرية أن "قوة أمنية خاصة قامت صباح اليوم بتنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية في محافظة معان، بعد أن قادت التحقيقات التي قام بها فريق التحقيق المكلف بحادثة استشهاد العميد عبدالرزاق الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الأشقاء من حملة الفكر التكفيري".



وأضافت أن القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم وفور بدء المداهمة بإطلاق أعيرة نارية كثيفة من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من ضباط وأفراد القوة وإصابة خمسة آخرين ومقتل الإرهابي مطلق النار.



وأشارت إلى أن المداهمة أفضت إلى إلقاء القبض على تسعة أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في القضية، منهم أربعة أشقاء للإرهابي المقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة، وثلاثة آخرين من أبناء أحدهم، ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم، وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة.