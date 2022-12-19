شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية: إلغاء جزئى وكلى لنتائج الانتخابات ببعض الدوائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس ماهر الجديدى، عن تسجيل عدد من المخالفات خلال مسار الانتخابات التشريعية فى بعض الدوائر، وقال إن مجلس الهيئة اعتبر أن هذه المخالفات أثرت في نتائج الانتخابات، وبناء عليه تم اتخاذ قرارات بالإلغاء الجزئى والإلغاء الكلى للنتائج فى بعض الدوائر.

وأضاف الجديدي - في تصريح له اليوم الاثنين، إن وحدات الرصد التابعة للهيئة سجلت عددا من الخروقات خلال المسار الانتخابي بدءا من انطلاق الحملات الانتخابية مرورا بالصمت الانتخابي ثم يوم الاقتراع، مشيرا إلى أن الهيئات الفرعية رفعت توصياتها لمجلس الهيئة بشأن هذه التجاوزات وبناء عليه تم اتخاذ قرارات بإلغاء بعض النتائج.

كان الجديدي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات التشريعية التي سيتم الإعلان عنها، مساء اليوم، قد تصل إلى 11%.