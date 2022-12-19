شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غد.. الأوضاع فى سوريا وعقوبات هاييتى والإرهاب فى آسيا الوسطى أمام مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن الدولى، بعد غد الأربعاء، جلسة خاصة، لعرض مستجدات الموقف السياسى والإنسانى فى سوريا، وسيكون الممثل الأممى الخاص لسوريا جيير بيترسون متحدثا رئيسيا خلال الجلسة، إلى جانبه وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية مارتن جريفيث.

كما يعقد مجلس الأمن، مساء بعد غد، جلسة خاصة عن الأوضاع فى هاييتى وتطوراتها، وذلك بطلب من مندوب روسيا في المجلس، وستشارك في أعمال الجلسة نخبة من منظمات العمل غير الحكومي العاملة في هاييتى، والتى تعمل هناك تحت مظلة أممية، وسيتحدث السفير مايكل زفير (الجابون) خلال الجلسة عن مسار تطبيق العقوبات على هاييتي باعتباره رئيسا للجنة فرض العقوبات على هاييتي والمشكلة بالقرار الأممي رقم 6253.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي مدرج على جدول أعماله عقد جلسة خاصة، غدا الثلاثاء، للجنة الأممية لمكافحة الإرهاب المشكلة بالقرار الأممي رقم 1373، وسيكون موضوع انعقادها حول مكافحة الإرهاب في آسيا الوسطى.