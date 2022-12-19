شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تحقق في انتشار "مخدر غريب" بين أطفال المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت وزارة التجارة الجزائرية، تحقيقا حول استخدام مسحوق عصير يدعى "أميلا" كمخدر بين طلاب المدارس، عن طريق استنشاقه.

وقال كمال بوخداش نائب مدير التحقيقات الخاصة في الوزارة لموقع "النهار أونلاين" الجزائري، إن استنشاق المسحوق كمخدر أصبح ظاهرة منتشرة عبر المؤسسات التربوية.

وأوضح ان التحقيق بشأن المصنع المنتج للعصير، انطلق من مبدأ الإحتياط وللتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لافتا أيضا إلى تحليل مكونات المشروب.

ونقل الموقع عن تجار، قولهم إنه بعد انتشار الظاهرة بسرعة عبر منصات التواصل الإجتماعي، أوقفوا بيع المنتج للأطفال، خاصة في حال كانوا وحدهم عند شرائه.

ومع ذلك، كشف التجار عن عدم وصول أي تعليمات حول وقف بيعه أو تحذير من خطورة أو أضرار محتملة على صحة مستعمليه. قالت الشركة المصنعة إن منتجها مطابق للموصفات ولا يشكل أي خطر على الصحة.

وذكرت الشركة أنها في عام 2018 أوقفت بشكل مؤقت إنتاج مسحوق "أميلا" للتحقق من إحتوائه على مادة مخدرة، لكن التحاليل أثبتت خلوه من أي مكون مخدر.