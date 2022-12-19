شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة "الانتخابات التونسية": فوز 21 مرشحا بالتشريعية والدور الثانى يشمل 133 دائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمى باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس محمد التليلى المنصرى، إن المعطيات الأولية لفرز صناديق الاقتراع بالانتخابات التشريعية، تظهر فوز 21 مرشحا فى الجولة الأولى، لتشمل بذلك الجولة الثانية من الانتخابات 133 دائرة من أصل 161 دائرة.

وأضاف المنصرى – فى تصريح اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تعلن الهيئة مساء اليوم نتائج الجولة الأولى التي أجريت يوم السبت الماضي، مشيرا إلى أن هناك 19 فائزا فى هذه الجولة خاضوا الانتخابات في دوائر ترشح فيها مرشحان اثنان أو مرشح وحيد.

وتابع المنصرى أنه من المقرر أن يتم فتح باب الطعون على النتائج الأولية للجولة الأولى غدا الثلاثاء، وتستمر المنازعات لمدة شهر كامل، ليتم بعد ذلك مباشرة الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الجولة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية للجولة الثانية في 20 يناير المقبل.