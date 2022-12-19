شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يشدد على ضرورة إيجاد أفق سياسى لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى على ضرورة العمل بشكل فاعل لإيجاد أفق سياسى لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، محذرا من مخاطر اشتعال الأوضاع وتبعات ذلك على أمن المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند.

وتناول اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بينهما، إضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد العاهل الأردني أهمية التعاون بين الأردن وكندا لدعم العراق، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، ومكافحة الإرهاب ضمن نهج شمولي.

من جهتها، تطرقت وزيرة الدفاع الكندية إلى عدد من القضايا الإقليمية والأمنية، مؤكدة أهمية استقرار المنطقة بالنسبة لكندا، مشددة على الجهود المبذولة لمكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود.

وأكدت الوزيرة الكندية أهمية دعم وتعزيز دور المرأة في الأجهزة الأمنية.