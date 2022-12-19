شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة العراقية: المعركة ضد الإرهاب هى معركة معلومات واستخبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم القائد العام القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن المعركة ضد الإرهاب هى معركة معلومات واستخبارات.

وأشار رسول -خلال تصريحات خاصة لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي فقد القدرة على المواجهة المباشرة مع القوات الأمنية العراقية ويعتمد على أسلوب العصابات، مضيفة أن القائد العام اضطلع على الاعتداء الإرهابي على الشرطة الاتحادية في جنوب كركوك ووجه بضرورة الاستمرار بملاحقة عصابات تنظيم داعش الإرهابى .

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت الأحد استهدفت رتلا للشرطة الاتحادية جنوبي كركوك بالعراق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

يشار إلى أن المناطق الجنوبية الغربية لمحافظة كركوك وصولا إلى تلال حمرين وحوض العظيم شهدت خلال الفترات الماضية عمليات تمشيط لمطاردة تنظيم داعش الإرهابي، فيما نفذ سلاح الجو العراقي ضربات جوية استهدفت أوكارا للتنظيم .

