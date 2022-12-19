شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى واعتقال 12 آخرين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُعلن اليوم الاثنين، استشهاد المواطن الفلسطينى تامر عزمى عارف نشرتى "23 عامًا" من مُخيم "جنين"، مُتأثرًا بجروح أصيب بها قبل أيام.

وقال محافظ جنين أكرم الرجوب، في تصريح، إن الشهيد نشرتي كان يتلقى العلاج في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، حيث أعلن الأطباء، استشهاده.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه بارتقاء الشهيد نشرتي، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 222 شهيدًا، بينهم 53 في قطاع غزة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال ثلاثة، بينهم أسيران محرران، من محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال شاب من حي "الشيخ جراح" الذي يرغب المُستوطنون في طرد سكانه الفلسطينيين، نظرًا لموقعه الجغرافي شديد التميز.

وأوضحت المصادر أنه تم اعتقال ثلاثة آخرين من قرية "صور باهر" بالقدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وقالت مصادر فلسطينية في جنوب الضفة، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين، من محافظة "الخليل"، بينهم زوجة الأسير، بلال اليتيم.

وذكرت مصادر في شمال الضفة، أنه تم اعتقال الأسير المحرر يوسف البزور، من قرية "برقين" غرب محافظة "جنين"، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

