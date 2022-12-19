شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت يترأس وفد بلاده فى القمة الثانية لدعم العراق بالعاصمة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر رئيس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، غد الثلاثاء، متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في القمة الثانية حول دعم العراق .

وتشهد القمة عقد مؤتمر بغداد النسخة الثانية في العاصمة عمان تحت شعار "الشراكة والتعاون وكيف نعمل معا من أجل دعم العراق واستمرارية دعمه" والذي يواجه تحديات كبيرة لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة ويحتاج لعلاقات إقليمية ودولية لمواجهة هذه التحديات.

فيما كشفت القوات المسلحة الأردنية، مساء السبت الماضى، عن نشر قوات وآليات عسكرية تابعة لها، على الطريق العام من مطار الملكة علياء الدولي وحتى منطقة البحر الميت، استعدادا لاستضافة المملكة للمؤتمر.

واحتضنت العاصمة العراقية بغداد في 28 أغسطس من العام الماضي، أعمال النسخة الأولى من مؤتمر التعاون والشراكة بمشاركة 9 دول.