شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمنى عراقى يصل إلى مدينة كركوك للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وفد أمني عراقي، الإثنين، برئاسة رئيس أركان الجيش إلى محافظة كركوك للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي الذي أسفر عن مقتل ثمانية عناصر من قوات الشرطة بينهم ضابط.

وقال مصدر عراقى لـ"السومرية نيوز" إن رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمدي، وصلا إلى محافظة كركوك للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي الذي تعرض له عناصر من قوات الشرطة الاتحادية".

كان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وجه، الأحد، بتشكيل مجلس تحقيقي بالحادث الإرهابي في كركوك .

ومن جهة أخرى، أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية اليوم إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في محافظة صلاح الدين.

وأضافت أن عملية إلقاء القبض تمت عبر نصب كمين محكم له، تم خلالها القبض على المتهم المطلوب والصادر بحقه أمر قبض من الجهات القضائية"، مشيرة إلى أنه تم تسليم المتهم أصوليا إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".