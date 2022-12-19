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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن مسار الإصابة بـ "كوفيد-19" لدى بعض المرضى يتعقد بسبب الإصابة الثانوية.

طبيب روسي يوضح.. ما هو المكان الأخطر لانتقال عدوى الفطريات؟



ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن البكتيريا هي المسببة الرئيسية للعدوى الثانوية، لكن عددا من المرضى معرضون لخطر الإصابة بداء المبيضات الغازية.

ويضيف أن المكان الإساسي لإصابة المرضى بعدوى الفطريات هو المستشفيات.

ويقول: "لقد أدى تدفق أعداد كبيرة من الناس إلى المستشفيات، إلى تكاثر عدوى فطرية شبه اصطناعية في جميع أنحاء العالم".

ويضيف: إن جسم الإنسان مقاوم لاختراق عدوى الفطريات. ولكن عندما تضعف مناعة الجسم، أو تكون هناك هجمة فطرية قوية، فقد تحصل الإصابة.

ويقول الدكتور ميسنيكوف: "إذا ادخل الطبيب انبوب التنفس (القسطرة)، فيجب تغييره بعد ثلاث ساعات. وعندما يغيره الطبيب، يجب أن يقطع نهايته ويرسلها إلى المختبر للتأكد من عدم وجود الفطريات. لذلك إذا كانت حالة المريض مستقرة وفي طريقه إلى الشفاء، ولديه انبوب القسطرة، وفجأة ارتفعت درجة حرارته فيجب على الطبيب البحث عن السبب".

ووفقا له، يمكن أن تكون أمراض الدم أيضا سببا في تطور عدوى فطرية.

فـ "إذا كان حوض المغسلة مثلا متسخا وفيه فطريات، فلن يصاب الشخص إذا كان سليما ومنظومة مناعته تعمل بصورة طبيعية. وإذا لم يكن الشخص مصابا بالآيدز أو سرطان الدم، ولم يخضع لعملية زرع أعضاء، وليس مصابا بمرض السكري، فإن عدوى فطرية ستكون في انتظاره عند ذهابه إلى المستشفى".

أعلن مصدر في وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، أن الباحثين اكتشفوا طريقة مثالية لتحضير بلورات متعددة المكونات من عقار ميكونازول، المستخدم في علاج الفطريات.

والأمراض الفطرية يمكن أن تصيب أعضاء الجسم الداخلية أيضا. وكقاعدة تصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف منظومة المناعة. وتستخدم في علاج هذه الأمراض أدوية وعقاقير على شكل أقراص وكبسولات وشراب تؤخذ عن طريق الفم. بيد أن انخفاض مستوى ذوبانها في الماء، يعيق استخدامها بفعالية. لذلك من أجل رفع فعاليتها تستخدم بلورات جزيئية متكونة من مركب دوائي ضعيف الذوبان في الماء وجزيء من مادة عالية الذوبان في الماء.



وقد درس علماء معهد كيمياء المحاليل التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تأثير الطرق المختلفة لإنشاء أشكال بلورية مشتركة جديدة في مدة الصلاحية ومعدل انحلال الميكونازول (دواء مضاد للفطريات واسع الطيف ضعيف الذوبان في الماء)، عندما يؤخذ عن طريق الفم، حيث أن التوافر الحيوي له في البشر هو 25-30 ٪ فقط. لذلك تنتج مستحضرات تعتمد عليه للاستخدام الموضعي فقط على شكل كريم أو غسول أو بخاخ أو تحاميل.

ويقول أليكسي مانين، كبير الباحثين في مختبر الكيمياء الفيزيائية للمركبات الطبية في المعهد، "اتضح لنا أن الطريقة المثالية للحصول على بلورات ميكونازول متعددة المكونات، هي طريقة المحاليل المعلقة".

ويضيف مانين، لقد أظهرت نتائج اختبار بلورات الميكونازول التي حصل عليها الباحثون بهذه الطريقة، أن الجسم يمتصها أفضل بخمس مرات من الدواء الأصلي.

ووفقا للباحثين، أن أشكال الميكونازول التي حصلوا عليها ستستخدم في إنتاج أدوية ومستحضرات لها خصائص محسنة لعلاج الأمراض الفطرية.

سجلت الهند، أمس الأربعاء، أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لدى متعافٍ من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت "وكالة الأنباء الهندية" عن مصدر طبي في الهند، قوله إنه "سُجلت أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافي فيروس كورونا المستجد في ولاية ماديا براديش".

وأوضح المصدر أن "المصاب يبلغ من العمر 34 عاما، أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، وأثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر".



وقال الدكتور رافي دوسي، رئيس قسم أمراض الصدر في معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبية (SAIMS)، إن المرض هو عدوى داء الرشاشيات، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الفطر الذي تسبب فيه.

وتُعرف الفطريات الخضراء أو داء الرشاشيات بكونها عدوى نادرة تسببها أنواع شائعة من الفطريات تعرف باسم الرشاشيات.

وينضم داء الرشاشيات إلى القائمة المتزايدة من الأمراض الفطرية ذات الترميز اللوني التي ظهرت لدى مرضى "كوفيد-19" والناجين منه. وشوهدت حالات الفطريات السوداء (فطر الغشاء المخاطي) والفطر الأبيض (المبيضات) في البلاد بأعداد متزايدة. وفي حين تم تسمية الالتهابات الفطرية بألوان مختلفة، إلا أنها غالبا ما تسببها أنواع الفطريات نفسها.

ما الذي يسبب الفطريات الخضراء؟

يمكن أن يحدث داء الرشاشيات بمجرد استنشاق جراثيم مجهرية من فطر الرشاشيات. ويقوم جهاز المناعة في الجسم بقمع نمو أي جراثيم داخل الجسم، وفي بعض الحالات لا يكون الجسم قادرا على قمع نمو الجراثيم. ويعد أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وأولئك الذين يتعافون أو يعانون من أمراض الرئة، أكثر عرضة للإصابة بداء الرشاشيات.



ويُعزا سبب ارتفاع عدد الإصابات الفطرية لدى مرضى "كوفيد-19" إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تلف الرئة، والإفراط في استخدام المنشطات، وضعف جهاز المناعة، وانخفاض السيطرة على العدوى في المستشفيات.

فما هي الأعراض الشائعة للفطر الأخضر؟

وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن يكون لعدوى داء الرشاشيات الغازية الأعراض التالية:

• حمى.

• ألم صدر.

• سعال.

• سعال الدم.

• ضيق في التنفس.

وكشفت CDC أن ردود الفعل التحسسية والتهابات الرئة والتهابات الأعضاء الأخرى، هي من بين أنواع المشاكل الصحية التي يسببها داء الرشاشيات. ومع ذلك، فإن داء الرشاشيات ليس معديا ولا يمكن أن ينتشر بين الناس أو بين الناس والحيوانات من الرئتين.

تقول هيئة الصحة الأمريكية إن أنواعا مختلفة من داء الرشاشيات تؤثر على مجموعات مختلفة من الناس. وغالبا ما يحدث داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي (ABPA) عند الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي أو الربو.

ويحدث داء الرشاشيات الرئوي المزمن عادة لدى الأشخاص المصابين بأمراض رئوية أخرى، بما في ذلك السل أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو الساركويد.

وأبلغ عن فقدان الوزن والسعال والسعال المصحوب بالدم والتعب وضيق التنفس، لدى المصابين بداء الرشاشيات الرئوي المزمن.

ويقول مركز السيطرة على الأمراض إن أعراضا أخرى يمكن أن تتطور إذا انتشرت العدوى من الرئتين إلى أجزاء أخرى من الجسم.