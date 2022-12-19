شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين التفجير الإرهابى الذى استهدف دورية أمنية عراقية بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأردن، التفجير الإرهابي الذي استهدف دوريةً أمنية من الشرطة العراقية في محافظة كركوك، وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.