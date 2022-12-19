شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين التفجير الإرهابى الذى استهدف دورية أمنية عراقية بكركوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدان الأردن، التفجير الإرهابي الذي استهدف دوريةً أمنية من الشرطة العراقية في محافظة كركوك، وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.
وأكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية - في بيان اليوم الاثنين - إدانة واستنكار الأردن الشديدين لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها المطلق مع جمهورية العراق الشقيق ودعمها الجهود التي يبذلها في الحفاظ على أمنه واستقراره، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.