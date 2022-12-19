طقس الخليج.. ضباب بالسعودية غائم بالإمارات معتدل بالكويت وبارد في البحرين

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر 2022، فى السطور التالية.

قال مركز الأرصاد الجوي في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالي يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة وجازان. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة.".

الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف متر الى متر ونصف

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج

طقس الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والساحلية والجزر خاصة غرباً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج ومضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:14 عند الساعة 21:39 والجزر الأول عند الساعة 16:11 عند الساعة 03:10.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:28 عند الساعة 05:50 والجزر الاول عند الساعة 12:34 الثاني عند الساعة 00:22.

طقس الكويت

قال إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .