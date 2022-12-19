شكرا لقرائتكم خبر عن إرهابي يسلم نفسه للقوات المسلحة الصومالية في ولاية هيرشبيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسؤول صومالي، أمس، أن عنصراً إرهابياً سلّم نفسه للقوات المسلحة الوطنية في منطقة فرقان بمحافظة شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية.

وقال قائد شرطة ولاية هيرشبيلي، العقيد حسن طعيسو: «إن المنشق شرح تفاصيل معاناته»، بحسب وكالة أنباء الصومال.

وأشارت الوكالة إلى أن «عناصر المليشيات بدأت إما أن تسلّم نفسها للقوات المسلحة، وإما أن تُقتل على أيدي الجيش في مناطق وسط وجنوبي البلاد».