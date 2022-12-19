شكرا لقرائتكم خبر عن 552 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالمؤبد في سجون الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، الأحد، على الأسير بلال أحمد أديب أبو زيد من بلدة قباطية بمحافظة جنين، بالسّجن المؤبد و32 عاما، و"تعويض" بقيمة مليوني شيكل.

وتشير بيانات نادي الأسير الفلسطيني إلى أن الأسير أبو زيد مُعتقل منذ 4 فبراير 2016، وقد هدمت سلطات الاحتلال منزل عائلته في العام ذاته.

وقال النادي إنه بالحكم على الأسير أبو زيد، يرتفع عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد إلى 552 أسيرا.