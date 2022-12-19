شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والإمارات تبحثان سبل تعزيز أوجه التعاون في المجالات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الصحة البحرينية جليلة بنت السيد جواد حسن، مع وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العويس، سبل تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الصحية، وفتح المزيد من الآفاق المثمرة لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة وتطوير جودة خدمات الرعاية الصحية بين البلدين الشقيقين، حيث تم الاطلاع على عرض تقديمي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المختبر، أعقبها عرض تقديمي بشأن برنامج مبادرة الحوكمة الإكلينيكية (Pace).

وأكدت وزيرة الصحة البحرينية - خلال لقائهما في إطار زيارتها الرسمية للإمارات، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - على الأسس التاريخية العميقة التي ترتكز عليها العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين و الإمارات، وما تشهده من تطور ونمو مستمر في مختلف المجالات وشتّى القطاعات، مشيرة للدور المهم الذي يضطلع به وزير الصحة الإماراتي في تعزيز التنسيق والتكامل الصحي بين البلدين الشقيقين وعلى المستوى الخليجي.

كما استعرض الجانبان - خلال اللقاء - العلاقات الصحية بين البلدين الشقيقين وما بلغته من تنسيق نشط على كافة الجوانب وفي جميع اللقاءات الخليجية والإقليمية والدولية، والذي هو نِتاج رؤى حكيمة بين البلدين الشقيقين وحرصهما على توطيد العلاقات الأخوية ومجالات التعاون على كافة المستويات ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهته أشاد وزير الصحة الإماراتي بالتطور والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين بكافة القطاعات التنموية وعلى وجه الخصوص تطور القطاع الصحي؛ والذي يشهد كفاءة عالية في مستوى الأداء، مثمناً الدور الذي تقوم به وزارة الصحة بمملكة البحرين في دعم العديد من الحملات والبرامج الصحية التوعوية والتدريبية وعقد واستضافة المؤتمرات العلمية وتبادل الخبرات وإعداد الدراسات البحثية المهمة.