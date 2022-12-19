شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والكويت يبحثان التعاون في مكافحة المخدرات وضبط الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اليوم الأحد، مع وفد كويتي ، التعاون المشترك في مكافحة المخدرات وضبط الحدود المشتركة وأهمية تبادل المعلومات بما يحقق أمن البلدين الجارين واستقرارهما.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن الشمري التقى اليوم مع وفد اللجنة الدائمة العراقية - الكويتية برئاسة مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء مجيل فهد الرشيدي ، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشار الشمري - وفقا للبيان - إلى أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بضرورة تمتين العلاقات بين العراق ودول الجوار والمنطقة، مؤكدا أن دولة الكويت من الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد الإرهاب.

من جانبه، أشاد الوفد بجهود الأجهزة الأمنية العراقية ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابية، مؤكدين أن هذا الانتصار يجب أن يدرس وتؤخذ منه العبر لمطاردة العصابات الإرهابية.