شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على جنازة طفل فلسطيني في الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على جنازة طفل فلسطيني في بلدة "بيت أُمر" المُضطربة، الواقعة شمال مُحافظة "الخليل" جنوب الضفة الغربية.



وقالت مصادر طبية وأمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، وحاولت منع المشاركين في تشييع طفل من الوصول إلى المقبرة المحاذية للشارع الرئيسي، وهو ما أدى إلى وقوع اشتباكات، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في إصابة عدد من المشيعين بحالات اختناق.



وأضاف المصادر أنه جرى علاج المُصابين وإسعافهم ميدانيًا.